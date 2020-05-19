Погода в Донецке на день: 19 мая будет до +18 градусов, а вечером возможен дождь
19 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь.
В утренние часы столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов. Днем воздух прогреется до 15 — 18 градусов выше нуля. Вечером ожидается +16... +14.
В течение суток ветер три раза поменяет направление: с северо-западного на западное, а потом на юго-западное и южное. Скорость воздушных масс составит от 2 до 6 м/с. Вечером во время дождя порывы до 9 м/с.
В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса — огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.
В ночь на 20 мая ожидается дождь. Днем – местами кратковременный дождь. Температура до 22 градусов тепла. 21 мая осадков не будет, но при этом днем похолодает до 16-17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU