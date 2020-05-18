2020-05-18T22:39:06+03:00
Политика

В Свердловске ЛНР разрешено передвижение личного транспорта

Чрезвычайной комиссией частично сняты ограничительные меры
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Работа рынков пока не разрешена.Работа рынков пока не разрешена.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР разрешила в Свердловске передвижение личного транспорта для поездок к месту работы и обратно.

Председатель ЧСПК, первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин на состоявшемся сегодня заседании комиссии зачитал обращение главы администрации Свердловска и Свердловского района Андрея Сухачева о частичном снятии ограничительных мер режима строгой самоизоляции граждан в регионе. В частности, глава администрации ходатайствовал о разрешении работы рынков всех форм собственности и предприятий, осуществляющую оптовую торговлю, а также о разрешении на передвижение всех видов личного транспорта.

Напомним, с 13 мая на большей части территории ЛНР были отменены некоторые ограничительные меры. При этом введенные ранее в связи с угрозой распространения COVID-19 ограничительные меры были сохранены в Свердловске, Перевальске, Алчевске и Первомайске, где продолжалось действие строгого режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Свердловске ЛНР разрешено передвижение личного транспорта
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