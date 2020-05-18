В Свердловске ЛНР разрешено передвижение личного транспорта

18 Май 2020 2020-05-18T22:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР разрешила в Свердловске передвижение личного транспорта для поездок к месту работы и обратно.

Председатель ЧСПК, первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин на состоявшемся сегодня заседании комиссии зачитал обращение главы администрации Свердловска и Свердловского района Андрея Сухачева о частичном снятии ограничительных мер режима строгой самоизоляции граждан в регионе. В частности, глава администрации ходатайствовал о разрешении работы рынков всех форм собственности и предприятий, осуществляющую оптовую торговлю, а также о разрешении на передвижение всех видов личного транспорта.

Напомним, с 13 мая на большей части территории ЛНР были отменены некоторые ограничительные меры. При этом введенные ранее в связи с угрозой распространения COVID-19 ограничительные меры были сохранены в Свердловске, Перевальске, Алчевске и Первомайске, где продолжалось действие строгого режима самоизоляции.

Читайте также

Поэт Владимир Скобцов: Герои все те, кто не бросил свою Родину в час испытаний

Известный русский поэт и бард рассказал «КП» - что для него День Победы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU