Когда в ДНР начнется вступительная кампания 2020

18 Май 2020 2020-05-18T16:52:14+03:00

Вступительная кампания в вузы может быть перенесена в случае изменения сроков сдачи ГИА

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Вступительную кампанию в вузах ДНР планируют провести с 29 июня по 31 июля, в учреждениях СПО — с 10 июня по 30 сентября.

- Сроки вступительной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО) – с 10 июня по 30 сентября. В учреждения высшего профессионального образования на сегодняшний день планируются с 29 июня по 31 июля, – цитирует ДАН директора департамента образования министерства образования и науки ДНР Сапрыкину.

Выпускники смогут направить в приемные комиссии учебных заведений фото или скан-копии необходимых документов. В день зачисления, который запланирован на 24 августа, абитуриенты должны будут подать в вузы оригиналы аттестатов.

Стало известно, что до 10 июня выпускники этого года получат аттестаты. С этого дня абитуриенты учреждений СПО смогут подавать документы на поступление, сообщает ДАН.

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ИСТОЧНИК KP.RU