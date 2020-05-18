Когда в ДНР начнется вступительная кампания 2020
Вступительную кампанию в вузах ДНР планируют провести с 29 июня по 31 июля, в учреждениях СПО — с 10 июня по 30 сентября.
- Сроки вступительной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО) – с 10 июня по 30 сентября. В учреждения высшего профессионального образования на сегодняшний день планируются с 29 июня по 31 июля, – цитирует ДАН директора департамента образования министерства образования и науки ДНР Сапрыкину.
Выпускники смогут направить в приемные комиссии учебных заведений фото или скан-копии необходимых документов. В день зачисления, который запланирован на 24 августа, абитуриенты должны будут подать в вузы оригиналы аттестатов.
Стало известно, что до 10 июня выпускники этого года получат аттестаты. С этого дня абитуриенты учреждений СПО смогут подавать документы на поступление, сообщает ДАН.
Читайте также
«Очень громко!» Украина весь вечер обстреливают пригород Донецка
С пяти часов вечера украинские военные не прекращают обстрелы населенных пунктов Республики (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU