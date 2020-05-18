2020-05-18T15:21:34+03:00
Политика

Трое ВСУшников на Луганщине подорвались на своих же минах

Все трое с ранениями попали в больницу
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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С 2014 года подобных случаев насчитывается почти две тысячи. Фото: ЛИЦС 2014 года подобных случаев насчитывается почти две тысячи. Фото: ЛИЦ
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Три киевских силовика получили ранения в результате подрыва при установке мин в районе села Новоалександровка.

- По данным наших источников, группой инженерного обеспечения 30-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) по приказу командира бригады (полковника Ивана) Гараза производилось минирование местности в районе населенного пункта Новоалександровка. В результате необученности саперов 30-й бригады и хаотичного минирования местности боевиками соединения без уточнения карт минных полей трое военнослужащих, осуществлявших минирование, подорвались на растяжке, установленной ранее их сослуживцами, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В результате взрыва старший сержант Гуржий, рядовой Семененко и старший солдат Чуйко получили осколочные ранения. Все раненые доставлены в Попаснянскую центральную районную больницу.

Жителей населенных пунктов Новоалександровка и Попасная предупредили об опасности для их жизни из-за хаотичного минирования местности украинскими войсками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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