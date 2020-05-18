Взорвали гранату и сами же пострадали: В Горловке задержаны двое злоумышленников
Сегодня в Горловке сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, которые взорвали осколочную гранату.
- В результате неосторожного обращения с боеприпасами произошел подрыв гранаты. Мужчины получили осколочные ранения. В ходе обысков у обвиняемых были изъяты патроны различного калибра и несколько гранат РГД-5, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Там добавили, что действия злоумышленников подпадают под санкции части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Подрывникам теперь грозит до четырех лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.
В конце апреля подобный случай произошел в Шахтерске. Тогда был взорван автомобиль, а проходившая рядом женщина получила ранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU