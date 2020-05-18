2020-05-18T16:08:54+03:00
Общество

Куриные яйца в ДНР дешеветь не будут

Власти ввели новую пошлину на ввозимую продукцию птицефабрик
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Летнего снижения цен на куриные яйца, похоже, не будетЛетнего снижения цен на куриные яйца, похоже, не будетФото: Александра ШОПЕНКО
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Традиционного летнего снижения цен на куриные яйца не ожидается. Как сообщает пресс-служба Минагропрома, наше правительство ввело новую 25% пошлину на импортное яйцо. И это вдобавок к круглогодичной ввозной таможенной пошлине 15%, которая уже вбита в цену на рынках и в магазинах.

Объясняется это заботой о местных птицефабриках, продукция которых якобы не выдержит конкуренции с ценами на птицу и яйца из - за рубежа.

Вот только по данным того же Минагропрома, местным яйцом Республика обеспечена на 74%. А теперь рост ввозной пошлины.... Может, мы станем свидетелями экономической странности и яйца летом даже подорожают?

- Странно, если бы сейчас продукция птицефабрик и вообще, любая продукция пищевой промышленности, дешевела, - говорит кандидат экономических наук Игорь Иванов. - Пандемия из - за коронавируса сильно ударила по экономике. мы выйдем из этого кризиса, но понадобится минимум три года. И это - оптимистичный прогноз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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