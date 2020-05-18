Куриные яйца в ДНР дешеветь не будут

18 Май 2020 2020-05-18T16:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Традиционного летнего снижения цен на куриные яйца не ожидается. Как сообщает пресс-служба Минагропрома, наше правительство ввело новую 25% пошлину на импортное яйцо. И это вдобавок к круглогодичной ввозной таможенной пошлине 15%, которая уже вбита в цену на рынках и в магазинах.

Объясняется это заботой о местных птицефабриках, продукция которых якобы не выдержит конкуренции с ценами на птицу и яйца из - за рубежа.

Вот только по данным того же Минагропрома, местным яйцом Республика обеспечена на 74%. А теперь рост ввозной пошлины.... Может, мы станем свидетелями экономической странности и яйца летом даже подорожают?

- Странно, если бы сейчас продукция птицефабрик и вообще, любая продукция пищевой промышленности, дешевела, - говорит кандидат экономических наук Игорь Иванов. - Пандемия из - за коронавируса сильно ударила по экономике. мы выйдем из этого кризиса, но понадобится минимум три года. И это - оптимистичный прогноз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как коронавирус обострил страхи дончан

Психолог рассказал о способах побороть фобии, которые связаны с новой инфекцией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU