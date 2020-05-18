2020-05-18T13:59:23+03:00
Политика

СБУ угрожает родителям украинского военного, который перешел на сторону ДНР

Их заставляют свидетельствовать против родного сына
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это не первый случай применения незаконных методов воздействия на родственников сторонников ДНР, проживающих на территории Украины. Фото: Русская ВеснаЭто не первый случай применения незаконных методов воздействия на родственников сторонников ДНР, проживающих на территории Украины. Фото: Русская Весна
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Сотрудники службы безопасности Украины начали оказывать давление на родителей, перешедшего на сторону ДНР украинского военного Анатолия Капицкого.

Сотрудники СБУ угрожают родителям Анатолия и требуют от них дачи свидетельских показаний против сына для обвинения его в государственной измене.

- В адрес уполномоченного по правам человека в ДНР обратился бывший военнослужащий ВСУ Капицкий А.В. 1972 года рождения с просьбой оказать правовую защиту и содействие в обеспечении безопасности его родных. Заявитель указал на то, что сотрудники СБУ оказывают психологическое давление на членов его семьи. Под угрозой незаконного преследования оказались его мать и отец, - сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен уже направила соответствующие письма в Международный Комитет Красного Креста и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом дать правовую оценку действиям СБУ.

Напомним, в конце апреля Анатолий Капицкий покинул расположение одной из воинских частей оперативно-тактической группировки «Восток». Он рассказал, что его примеру в ближайшее время последуют еще несколько военных ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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