СБУ угрожает родителям украинского военного, который перешел на сторону ДНР
Сотрудники службы безопасности Украины начали оказывать давление на родителей, перешедшего на сторону ДНР украинского военного Анатолия Капицкого.
Сотрудники СБУ угрожают родителям Анатолия и требуют от них дачи свидетельских показаний против сына для обвинения его в государственной измене.
- В адрес уполномоченного по правам человека в ДНР обратился бывший военнослужащий ВСУ Капицкий А.В. 1972 года рождения с просьбой оказать правовую защиту и содействие в обеспечении безопасности его родных. Заявитель указал на то, что сотрудники СБУ оказывают психологическое давление на членов его семьи. Под угрозой незаконного преследования оказались его мать и отец, - сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Омбудсмен уже направила соответствующие письма в Международный Комитет Красного Креста и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом дать правовую оценку действиям СБУ.
Напомним, в конце апреля Анатолий Капицкий покинул расположение одной из воинских частей оперативно-тактической группировки «Восток». Он рассказал, что его примеру в ближайшее время последуют еще несколько военных ВСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Двое украинских солдат госпитализированы»: военнослужащие незалежной подрались с жителями Попасной
ВСУшники доставлены в больницу с тяжкими телесными повреждениями (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU