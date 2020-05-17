2020-05-17T17:18:25+03:00
Политика

«Двое украинских солдат госпитализированы»: военнослужащие незалежной подрались с жителями Попасной

ВСУшники доставлены в больницу с тяжкими телесными повреждениями
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУшников госпитализировали с тяжкими телесными. Фото: sharknews.ruВСУшников госпитализировали с тяжкими телесными. Фото: sharknews.ru
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В Попасной произошла драка между военнослужащими вооруженных формирований Украины и местными жителями, в результате которой двое солдат были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы с тяжелыми телесными повреждениями поступило два военнослужащих 30-й бригады ВСУ сержант Желтко и старший солдат Николенко, - рассказал он.

Осадчий отметил, что согласно показаниям сержанта Желтко, в ночь с 15 на 16 мая боевики самовольно оставили расположение части в состоянии алкогольного опьянения с целью приобретения алкогольных напитков в населенном пункте Попасная.

- По пути к магазину военнослужащие вступили в конфликт с местными жителями, в результате чего старший солдат Николенко получил черепно-мозговую травму, а сержанту Желтко была сломана челюсть, - говорит официальный представитель НМ ЛНР,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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