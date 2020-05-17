«Двое украинских солдат госпитализированы»: военнослужащие незалежной подрались с жителями Попасной
В Попасной произошла драка между военнослужащими вооруженных формирований Украины и местными жителями, в результате которой двое солдат были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- В травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы с тяжелыми телесными повреждениями поступило два военнослужащих 30-й бригады ВСУ сержант Желтко и старший солдат Николенко, - рассказал он.
Осадчий отметил, что согласно показаниям сержанта Желтко, в ночь с 15 на 16 мая боевики самовольно оставили расположение части в состоянии алкогольного опьянения с целью приобретения алкогольных напитков в населенном пункте Попасная.
- По пути к магазину военнослужащие вступили в конфликт с местными жителями, в результате чего старший солдат Николенко получил черепно-мозговую травму, а сержанту Желтко была сломана челюсть, - говорит официальный представитель НМ ЛНР,
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ИСТОЧНИК KP.RU