«Двое украинских солдат госпитализированы»: военнослужащие незалежной подрались с жителями Попасной

17 Май 2020 2020-05-17T17:18:25+03:00

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В Попасной произошла драка между военнослужащими вооруженных формирований Украины и местными жителями, в результате которой двое солдат были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы с тяжелыми телесными повреждениями поступило два военнослужащих 30-й бригады ВСУ сержант Желтко и старший солдат Николенко, - рассказал он.

Осадчий отметил, что согласно показаниям сержанта Желтко, в ночь с 15 на 16 мая боевики самовольно оставили расположение части в состоянии алкогольного опьянения с целью приобретения алкогольных напитков в населенном пункте Попасная.

- По пути к магазину военнослужащие вступили в конфликт с местными жителями, в результате чего старший солдат Николенко получил черепно-мозговую травму, а сержанту Желтко была сломана челюсть, - говорит официальный представитель НМ ЛНР,

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ИСТОЧНИК KP.RU