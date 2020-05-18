Коронавирус в ДНР: лечение от Covid-19 продолжают 207 жителей Республики

18 Май 2020 2020-05-18T11:53:24+03:00

За все время в ДНР зафиксировано 248 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 248 человек

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По данным на 10.00 18 мая новых случаев коронавируса в ДНР не выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 277 человек, 6631 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 6908 человек, - рассказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция была диагностирована у 248 жителей Донецкой Народной Республики. Из этого числа 36 человек выздоровели и были выписаны из больницы, зафиксировано пять летальных случаев. Лечение продолжают 207 пациентов.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - отметили в здравоохранительном учреждении Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU