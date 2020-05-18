Украина обстреливает ДНР во всех направлениях: За сутки ВСУ выпустили по дончанам около ста боеприпасов

18 Май 2020 2020-05-18T10:04:03+03:00

Школа на Трудовских в Донецке. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Подразделения украинских силовиков за минувшие сутки раз семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 100 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 97 единиц.

Под огнем украинских силовиков оказались села Спартак и Каштановое (донецкое направление), поселки шахт им. Гагарина и 6/7, поселок Озеряновка (горловское направление), а также села Петровское и Октябрь (мариупольское направление). В результате обстрелов в ДНР поврежден один дом.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Донецкий, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU