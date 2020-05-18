2020-05-18T08:56:21+03:00
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днем Конституции

Шесть лет назад был подписан Основной Закон Луганской Народной Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня в ЛНР празднуется День Конституции. Фото: ЛИЦСегодня в ЛНР празднуется День Конституции. Фото: ЛИЦ
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Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил луганчан с Днем Конституции Луганской Народной Республики.

- Шесть лет, в течение которых Республика развивалась в соответствии с основными принципами демократии и народовластия, продемонстрировали значимость, эффективность и востребованность Конституции. Зримые успехи, достигнутые в последние годы, – лучшее тому свидетельство, - сказал Глава Республики. - Желаю крепкого здоровья, домашнего уюта и успехов во всех начинаниях! Искренне верю, что Луганщину впереди ждут только добрые изменения, мир и процветание.

18 мая 2014 года состоялось подписание Основного Закона ЛНР. В главенствующем правовом акте отражены гарантии независимости, о которой мечтал наш народ, нравственные идеалы, ставшие надежным ориентиром в решении экономических и социальных задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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