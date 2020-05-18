Погода в Луганске на день: 18 мая будет облачно с прояснениями, местами - дождь

18 Май 2020 2020-05-18T07:54:17+03:00

Сегодня в ЛНР ожидается переменная облачность. Фото: Евгении Карпачевой

Сегодня в Луганске будет +19

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Температура воздуха в ЛНР 18 мая будет до 19 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь.

- С 21.00 17 мая до 21.00 18 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ночью и утром слабый туман; ветер западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла.

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории ЛНР ночью и утром 18 мая.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 16-18 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU