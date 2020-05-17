ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЛНР
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики 163 боеприпаса. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- На Славяносербском направлении с позиций 93-й бригады ВСУ в районе Новотошковского оккупанты произвели 80 выстрелов из вооружения БМП-2 по населенному пункту Березовское, также боевики 93-й бригады произвели 83 выстрела из вооружения БМП-1 и БМП-2 по Донецкому, - рассказал Осадчий.
Он отметил, что киевские силовики обстреляли из 82-миллиметрового миномета населенный пункт Смелое.
В результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи, питающая Алчевский металлургический комбинат, - подчеркнул Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU