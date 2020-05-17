2020-05-17T18:45:18+03:00
Политика

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЛНР

За сутки по Березовскому и Донецкому киевские силовики выпустили 163 боеприпаса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Республики. Фото: warfiles.ruВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Республики. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики 163 боеприпаса. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- На Славяносербском направлении с позиций 93-й бригады ВСУ в районе Новотошковского оккупанты произвели 80 выстрелов из вооружения БМП-2 по населенному пункту Березовское, также боевики 93-й бригады произвели 83 выстрела из вооружения БМП-1 и БМП-2 по Донецкому, - рассказал Осадчий.

Он отметил, что киевские силовики обстреляли из 82-миллиметрового миномета населенный пункт Смелое.

В результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи, питающая Алчевский металлургический комбинат, - подчеркнул Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ЛНР

Об этом сообщили в Народной милиции Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Передвижная выставка МЧС ДНР раритетной пожарной техники пополнилась новыми экспонатами
За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб
Киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, которая восстанавливала электричество в Березовском
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЛНР
«Двое украинских солдат госпитализированы»: военнослужащие незалежной подрались с жителями Попасной
В ДНР стартовал онлайн конкурс красоты
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у пяти жителей
Денис Пушилин почтил память Героя ДНР Олега Мамиева
В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ЛНР
Утром 17 мая ВСУ выпустили по донецкому и горловскому направлениям 47 мин
Погода в Луганске на день: 17 мая будет облачно с прояснениями
В ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусом
Погода в Донецке на день: 17 мая температура воздуха прогреется до +17
Жителю Донецка вынесли приговор - 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
«Вода Донбасса» получила новую спецтехнику
Донецкий врач - терапевт: Многие люди стали пренебрегать мерами безопасности
Через КПП «Станица Луганская» впевые за долгое время начали пропускать людей
В ДНР за неделю родилось 215 малышей
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова – о перспективе разрешения конфликта в Донбассе: Не считаться с Донбассом не получится
СБУ предупредила Зеленского об угрозе со стороны праворадикалов