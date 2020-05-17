ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЛНР

17 Май 2020 2020-05-17T18:45:18+03:00

За сутки по Березовскому и Донецкому киевские силовики выпустили 163 боеприпаса

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики 163 боеприпаса. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- На Славяносербском направлении с позиций 93-й бригады ВСУ в районе Новотошковского оккупанты произвели 80 выстрелов из вооружения БМП-2 по населенному пункту Березовское, также боевики 93-й бригады произвели 83 выстрела из вооружения БМП-1 и БМП-2 по Донецкому, - рассказал Осадчий.

Он отметил, что киевские силовики обстреляли из 82-миллиметрового миномета населенный пункт Смелое.

В результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи, питающая Алчевский металлургический комбинат, - подчеркнул Осадчий.

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Об этом сообщили в Народной милиции Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU