2020-05-18T07:46:57+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 18 мая выдастся дождливым и пасмурным

Сегодня дончан ждут +18 и дождь
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Май выдался в Донецке дождливым. Фото: Евгении КарпачевойМай выдался в Донецке дождливым. Фото: Евгении Карпачевой
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В Донецке никак не установится тепло. Если в марте стояла почти летняя погода, то май обрушился на Донбасс дождями с грозами.

В понедельник, 18 мая, в Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью будет сильный дождь, который к утру ослабнет и к полудню должен закончиться.

Атмосферное давление 746 мм рт ст. Днем в Донецке +18, ночью +8.

18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода». В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

Дождливая погода продержится в Донецке вплоть до субботы 23 мая. А потом постепенно вернутся в Донбасс солнечные дни.

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Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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