За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб

17 Май 2020 2020-05-17T20:30:40+03:00

За два дня на ВСУ пришло больше 500 тысяч жалоб. Фото: warfiles.ru

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Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения незалежной для изучения общественного мнения о вооруженных формированиях. И только за два дня на украинских вояк поступило полмиллиона жалоб. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- За первые двое суток работы интерактивной платформы на сайт Минобороны вместо позитивных откликов и анкет поступило свыше 500 тысяч обращений и жалоб жителей Украины и, в частности, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик на бесчинства военнослужащих ВСУ и национальной гвардии в зоне «ООС», - сообщил он.

Чаще всего люди жалуются на отъем гуманитарной помощи. Кроме этого жаловались и сами военнослужащие - ВСУ на задержку выплат денежного довольствия и анонимные донесения о приказах отдельных командиров на открытие огня по населенным пунктам республик Донбасса.

- Однако жалобы местных жителей и военнослужащих ВСУ так и не дошли до министра обороны, - говорит Осадчий. - По данным наших источников, командование ВСУ, опасаясь за свои должности, остановило интерактивную форму опроса, подготовив для министра обороны отчетные материалы, которые не соответствуют действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU