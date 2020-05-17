За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб
Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения незалежной для изучения общественного мнения о вооруженных формированиях. И только за два дня на украинских вояк поступило полмиллиона жалоб. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- За первые двое суток работы интерактивной платформы на сайт Минобороны вместо позитивных откликов и анкет поступило свыше 500 тысяч обращений и жалоб жителей Украины и, в частности, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик на бесчинства военнослужащих ВСУ и национальной гвардии в зоне «ООС», - сообщил он.
Чаще всего люди жалуются на отъем гуманитарной помощи. Кроме этого жаловались и сами военнослужащие - ВСУ на задержку выплат денежного довольствия и анонимные донесения о приказах отдельных командиров на открытие огня по населенным пунктам республик Донбасса.
- Однако жалобы местных жителей и военнослужащих ВСУ так и не дошли до министра обороны, - говорит Осадчий. - По данным наших источников, командование ВСУ, опасаясь за свои должности, остановило интерактивную форму опроса, подготовив для министра обороны отчетные материалы, которые не соответствуют действительности.
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ИСТОЧНИК KP.RU