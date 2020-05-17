2020-05-17T21:36:44+03:00
Звезды

Передвижная выставка МЧС ДНР раритетной пожарной техники пополнилась новыми экспонатами

В мини-музее спасательного ведомства находятся 9 раритетных моделей
Екатерина Сорока
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Некоторые экспонаты выставки спасатели МЧС ДНР восстанавливают своими руками. Фото: dnmchs.ruНекоторые экспонаты выставки спасатели МЧС ДНР восстанавливают своими руками. Фото: dnmchs.ru
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Передвижная выставка МЧС ДНР пополнилась новыми экспонатами. Это всевозможные автомобили и даже мотоциклы. Некоторые экземпляры использовались для тушения пожаров еще в советское время и даже в 19 веке. Сегодня в мини-коллекции спасательного ведомства находится девять таких раритетных моделей пожарной техники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

Передвижная выставка пожарной техники была создана в 2017 году. Основой музея пожарной техники стали автомобили прошлых лет. В 2018 году парк музейных экспонатов пополнился несколькими новыми экземплярами, восстановленными умелыми руками спасателей МЧС. В 2019 году состав выставки пополнился конно-бочечный ход образца 19-го века, — говорится в сообщении.

Очередная находка спасателей была представлена 30 апреля. Умелыми руками харцызских пожарных был восстановлен мотоцикл для экипажа из двух человек. Он оснащен всем необходимым для тушения огня в небольших масштабах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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