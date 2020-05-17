Киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, которая восстанавливала электричество в Березовском

17 Май 2020 2020-05-17T19:20:53+03:00

Персонал был эвакуирован. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

В результате обстрела ВСУ ЛЭП была перебита

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Во время работы бригады энергетиков над восстановлением линии электропередач в районе Березовского, которая питает Алчевский металлургический завод, вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь.

- Несмотря на предоставленные письменные гарантии безопасности, ВСУ дважды подвергли обстрелу ремонтную бригаду энергетиков и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК во время проведения работ по восстановлению высоковольтной линии электропередачи ВЛ-220 кВ «Михайловка – Коммунарская», обеспечивающей энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, - рассказали в представительстве ЛНР в СЦКК.

В ведомстве отметили, что во время работ присутствовали патрули ОБСЕ, которые зафиксировали нарушения со украинской стороны.

- В результате обстрелов с украинской стороны рабочие вынуждены были прекратить ремонтные работы, - говорят в СЦКК. - Благодаря слаженным действиям офицеров представительства ЛНР в СЦКК персонал энергетиков был оперативно эвакуирован на безопасное расстояние, пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU