В ДНР стартовал онлайн конкурс красоты

17 Май 2020 2020-05-17T16:25:31+03:00

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В Республике стартовал онлайн конкурс красоты. Его победительницы будут соревноваться за звание Мисс Россия интернет. Об этом сообщили в общественной организации «Молодая Республика.

— Победительниц конкурса «Краса Донбасса онлайн» определит голосование в соцсети Instagram. Голосование пройдет с 1 по 15 июня в двух возрастных категориях: 14 – 17 лет – категория «Young Miss» и 18 – 23 лет – категория «Miss». Желаем удачи всем конкурсанткам, — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе девушки должны отправить заявку. Сделать это нужно до 31 мая. В заявке конкурсантка должна указать свой имя и фамилию, возраст, город и ссылку на личный аккаунт в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU