Глава МИД ДНР Наталья Никонорова – о перспективе разрешении конфликта в Донбассе: Не считаться с Донбассом не получится

16 Май 2020 2020-05-16T17:57:17+03:00

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Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий: или напрямую, открыто и добросовестно разговаривать с Республиками в рамках Минского формата, или официально признать невозможность выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и понести за это соответствующую ответственность перед странами-гарантами и всем мировым сообществом. Об этом сегодня заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, глава Министерства иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

В Донецке выразили озабоченность относительно оценки Украиной мирных переговоров.

- Украинские власти не только демонстрируют непонимание сути мирных переговоров, где нужно не бои устраивать, а договариваться об урегулировании конфликта, они еще и делают циничные отсылки к своим варварским обстрелам нашей территории, в ходе которых гибнут ни в чем не повинные жители, страдают и получают увечья взрослые и дети, - указала Наталья Юрьевна.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги недавней встречи Контактной группы, заявлял, что Киев исключает возможность прямого диалога с Донецком и Луганском.

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ИСТОЧНИК KP.RU