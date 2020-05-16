СБУ предупредила Зеленского об угрозе со стороны праворадикалов

16 Май 2020 2020-05-16T17:04:51+03:00

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Начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимир Петриченко предупредил президента Владимира Зеленского об угрозе для действующей власти со стороны праворадикальной партии «Демократическая секира».

- Сотрудники СБУ продолжают проводить следственные действия с задержанным по обвинению в продаже оружия начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 93-й отдельной механизированной бригады. Пойдя на сотрудничество со следствием, Боровко намерен смягчить свою участь за совершенные им преступления, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

15 мая по полученным у Боровко сведениям установлена пропажа со склада бригады 25 приборов ночного видения, а также передача их одному из основателей праворадикальной партии «Демократическая секира» Антону Швецу.

- Учитывая нарастающую политическую активность националистов, вербующих во всех регионах Украины новых членов путем проведения бесплатных пьянок в местных кафе и ресторанах, Петриченко направил Зеленскому доклад о деятельности праворадикалов в регионе, где указал на возникающую угрозу с их стороны для действующей власти, - рассказал Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU