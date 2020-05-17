2020-05-17T10:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусом

За все время в ДНР зарегистрировано 248 случаев заражения Covid-19
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус выявлен у 248 жителей ДНРЗа все время коронавирус выявлен у 248 жителей ДНРФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 10.00 17 мая в ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 16 мая, выявлено 2 случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Один из зараженных приехал из Российской Федерации, а второй заразился от инфицированных ранее.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве ДНР.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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