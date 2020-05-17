В ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусом
По данным на 10.00 17 мая в ДНР выявили еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Согласно проведенным исследованиям 16 мая, выявлено 2 случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.
Один из зараженных приехал из Российской Федерации, а второй заразился от инфицированных ранее.
- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве ДНР.
За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – 5.
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ИСТОЧНИК KP.RU