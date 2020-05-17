2020-05-17T12:28:41+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 17 мая будет облачно с прояснениями

Синоптики прогнозируют днем 17 мая в Луганске до 20 градусов тепла
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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17 мая в Луганске будет тепло. Фото: lugansk1.info17 мая в Луганске будет тепло. Фото: lugansk1.info
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Погода в столице Луганской Народной Республики 17 мая будет теплой. Температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла днем. По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 15-17 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове до 16-18 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды: 17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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