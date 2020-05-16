В ЛНР военные зафиксировали последствия обстрела Березовского

16 Май 2020 2020-05-16T15:48:13+03:00

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Военные представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня задокументировали последствия обстрела Березовского с украинской стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщили в военном ведомстве.

- 14 мая в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного ВСУ села Орехово по территории Республики в Березовском прямым попаданием разрушен один из жилых домов на улице Камышеваха, а также поврежден фасада, остекление и кровля дома, разрушена хозпостройка на улице Камышеваха, - говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения.

Военные эксперты установили, что Березовское обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU