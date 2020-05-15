2020-05-15T14:38:56+03:00
Политика

Народная милиция предупредила жителей ЛНР о работе снайперов ВСУ в районе Северского Донца

За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня
Екатерина Сорока
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1-й парашютно-десантный полк 25-й бригады ВСУ получил новые приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры. Фото: штаб "ООС"1-й парашютно-десантный полк 25-й бригады ВСУ получил новые приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры. Фото: штаб "ООС"
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За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим приращения огня. Под огнем минометов оказалось село Березовское. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняет данные о разрушениях и пострадавших в ходе обстрела.

Тем временем, Народная милиция призывает жителей Республики не посещать район Северского Донца из-за работы снайперов ВСУ.

— Разведрота 25-й отдельной воздушно-десантной бригады планирует задействовать снайперов для кровавых провокаций. Жители Станично-Луганского района должны проявить бдительность и не посещать районы близ реки Северский Донец, чтобы не стать жертвой украинского снайпера, — говорится в сообщении ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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