Народная милиция предупредила жителей ЛНР о работе снайперов ВСУ в районе Северского Донца

15 Май 2020 2020-05-15T14:38:56+03:00

За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня

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За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим приращения огня. Под огнем минометов оказалось село Березовское. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняет данные о разрушениях и пострадавших в ходе обстрела.

Тем временем, Народная милиция призывает жителей Республики не посещать район Северского Донца из-за работы снайперов ВСУ.

— Разведрота 25-й отдельной воздушно-десантной бригады планирует задействовать снайперов для кровавых провокаций. Жители Станично-Луганского района должны проявить бдительность и не посещать районы близ реки Северский Донец, чтобы не стать жертвой украинского снайпера, — говорится в сообщении ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU