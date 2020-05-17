Погода в Донецке на день: 17 мая температура воздуха прогреется до +17

17 Май 2020 2020-05-17T10:14:06+03:00

С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками

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В столице Донецкой Народной Республики на протяжении всего дня будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха 17 мая прогреется до 17 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Донецке будет облачно.

С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками, - говорится в сообщении синоптиков.

Осадков 17 мая не предвидится.

Скорость ветра до 3.8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: 17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

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ИСТОЧНИК KP.RU