Погода в Донецке на день: 17 мая температура воздуха прогреется до +17
В столице Донецкой Народной Республики на протяжении всего дня будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха 17 мая прогреется до 17 градусов тепла.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Донецке будет облачно.
С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками, - говорится в сообщении синоптиков.
Осадков 17 мая не предвидится.
Скорость ветра до 3.8 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: 17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.
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ИСТОЧНИК KP.RU