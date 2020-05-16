«Вода Донбасса» получила новую спецтехнику
Государственное предприятие «Вода Донбасса» получило четыре единицы новой специализированной коммунальной техники. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.
- По заданию Правительства Республики для нужд сферы коммунального хозяйства мы передаем государственному предприятию «Вода Донбасса» еще четыре единицы специализированной техники - два экскаватора-погрузчика и две баровые установки, закупленные за бюджетные средства, - рассказал Сергей Сергеевич.
Министр также напомнил, что предприятию «Вода Донбасса», подведомственному Минстрою ДНР, в январе-феврале уже были переданы два водовоза, три баровых установки и один экскаватор.
Напомним, что передача коммунальной специализированной техники, закупленной за бюджетные средства городам и районам Донецкой Народной Республики, началась с 26 декабря прошлого года. С учетом сегодняшнего количества, в распоряжение местных администраций и специализированных предприятий поступило уже 90 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU