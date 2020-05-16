2020-05-16T22:04:24+03:00
Общество

«Вода Донбасса» получила новую спецтехнику

Автопарк госпредприятия пополнился экскаваторами и баровыми установками
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Наумец: «Вода Донбасса» получила новую спецтехнику. Фото: Минстрой ДНРНаумец: «Вода Донбасса» получила новую спецтехнику. Фото: Минстрой ДНР
Изменить размер текста:

Государственное предприятие «Вода Донбасса» получило четыре единицы новой специализированной коммунальной техники. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- По заданию Правительства Республики для нужд сферы коммунального хозяйства мы передаем государственному предприятию «Вода Донбасса» еще четыре единицы специализированной техники - два экскаватора-погрузчика и две баровые установки, закупленные за бюджетные средства, - рассказал Сергей Сергеевич.

Министр также напомнил, что предприятию «Вода Донбасса», подведомственному Минстрою ДНР, в январе-феврале уже были переданы два водовоза, три баровых установки и один экскаватор.

Напомним, что передача коммунальной специализированной техники, закупленной за бюджетные средства городам и районам Донецкой Народной Республики, началась с 26 декабря прошлого года. С учетом сегодняшнего количества, в распоряжение местных администраций и специализированных предприятий поступило уже 90 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова – о перспективе разрешения конфликта в Донбассе: Не считаться с Донбассом не получится

Донецк предложил Киеву начать прямой диалог или признать свой выход из минских соглашений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вода Донбасса» получила новую спецтехнику
Донецкий врач - терапевт: Многие люди стали пренебрегать мерами безопасности
Через КПП «Станица Луганская» впевые за долгое время начали пропускать людей
В ДНР за неделю родилось 215 малышей
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова – о перспективе разрешения конфликта в Донбассе: Не считаться с Донбассом не получится
СБУ предупредила Зеленского об угрозе со стороны праворадикалов
В ЛНР военные зафиксировали последствия обстрела Березовского
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: жертвами конфликта с начала года стали 23 человека, 59 ранены
В ЛНР коронавирусом заразились 312 человек
В ДНР выявили еще 17 заразившихся Covid-19
Украинские военные открывали огонь по Донецку, Горловке и Набережному
Басурин: Украинские боевики 91 раз за неделю нарушили перемирие
Погода в Луганске на день: 16 мая до 15 градусов тепла, дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 16 мая будет пасмурным и дождливым
ВСУ применили новый метод по препятствованию работы ОБСЕ в Донбассе
«Очень громко!» ВСУ весь вечер обстреливают пригород Донецка
В ЛНР появился новый государственный праздник – День Конституции Республики
За неделю семь бойцов ВСУ скончались от осложнений после COVID-19
В Макеевке полицейские забрали с улицы четырехлетнюю девочку, которая бродяжничала
ГИА в ДНР - 2020: будет ли проводиться в этом году
Четыре бойца ВСУ в панике сбежали из полевого госпиталя
Пыталась добраться до ДНР по «серой зоне»: Женщина подорвалась на мине вблизи позиций ВСУ
В донецком парке Щербакова заработали аттракционы
Народная милиция предупредила жителей ЛНР о работе снайперов ВСУ в районе Северского Донца
За прошедшие сутки Украина восемь раз открыла огонь по селам Донецка и Горловки
Коронавирус в ДНР: За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 15 человек