2020-05-16T20:19:04+03:00
Политика

Через КПП «Станица Луганская» впевые за долгое время начали пропускать людей

Это стало возможным благодаря договоренности сторон
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Кобцева: ЛНР организовала переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусом КПП. Фото: ЛИЦКобцева: ЛНР организовала переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусом КПП. Фото: ЛИЦ
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ЛНР организовала переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусом контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на территорию Республики и на Украину. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

В рамках мер борьбы с коронавирусом Республика с 23 марта закрыла единственный официальный пункт пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская». Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице.

- Сегодня по достигнутой договоренности между Украиной мы пропускаем людей через линию разграничения, как с территории Украины, так и на территорию Украины. На территорию ЛНР прибыло 20 человек, из ЛНР подтвердили готовность пересечь линию соприкосновения сегодня 33 человека. Количество людей ограничено в связи с требованиями по предотвращению распространения инфекции коронавируса. С нашей стороны украинской стороне были предоставлены списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и попасть на территорию Украины, в районе 180 человек, - сообщила Ольга Кобцева.

Она подчеркнула, что Республика передала Киеву эти списки еще в начале апреля, однако украинская сторона ответила на запросы Республики только на этой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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