Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: жертвами конфликта с начала года стали 23 человека, 59 ранены

16 Май 2020 2020-05-16T14:52:37+03:00

В том числе - шесть детей и столько же женщин

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С начала года в Донецкой Народной Республике жертвами конфликта в Донбассе стали 23 человека, еще 59 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

- С 1 января по 15 мая 2020 года на территории Донецкой Народной Республики ранения и травмы различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 59 человек, из которых 33 военнослужащих Республики, 24 гражданских лиц, в том числе шесть детей и шесть женщин, - говорится в отчете.

В документе указано, что за все время во время боевых действий в Республике погибли 4918 человек, в том числе 81 ребенок. Война в Донбассе идет седьмой год. Украинские боевики не соблюдают перемирие, а напротив – практически каждый день открывают огонь и по мирным жителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU