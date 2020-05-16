В ЛНР коронавирусом заразились 312 человек

16 Май 2020 2020-05-16T13:19:51+03:00

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В Луганской Народной Республике за все время выявили 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- 312 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республике на 15 мая 2020 года. Выписано 104 человека, - говорится в сообщении Минздрава.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Республики продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории ЛНР. Также в Республике действует режим повышенной готовности.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 246 случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время.

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ИСТОЧНИК KP.RU