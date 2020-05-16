Погода в Донецке на день: 16 мая будет пасмурным и дождливым

16 Май 2020 2020-05-16T07:57:05+03:00

16 мая в Донецке будет пасмурно и дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 16 мая будет пасмурно, сильный дождь. Утром синоптики прогнозируют +10 градусов. Днем столбики термометров покажут 14 градусов выше нуля. Вечером ожидается снова +10.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. В народе святую называли «Мавра - Зеленые Щи», прозванной так из-за молодой крапивы и щавеля, из которых варили пустые щи. Еще ее называли «Маврой-Молочницей», так как у коров увеличивался удой. «Когда на Мавру цветет черемуха - всегда холод живет». Наши предки считали, что цвет черемухи холод приносит.

По прогнозам синоптиков, 17 мая в Донецке и ДНР погода будет пасмурной, без осадков.

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU