В ЛНР появился новый государственный праздник – День Конституции Республики
Глава ЛНР Леонид Пасечник установил новую памятную дату – День Конституции Луганской Народной Республики. Памятный праздник теперь будет отмечаться ежегодно 18 мая. Соответствующий указ главы государства был опубликован 15 мая.
— Учитывая важность принятия Конституции Луганской Народной Республики, положившей начало развитию Республики, а также ее особое значение в становлении Луганской Народной Республики как демократического, правового и социального государства, постановляю: установить в Луганской Народной Республике памятную дату 18 мая – День Конституции Луганской Народной Республики, — говорится в тексте документа.
Напомним, что 12 мая Луганская Народная Республика отмечает день, когда был провозглашен государственный суверенитет ЛНР и ДНР. Буквально через неделю Народным Советом был принят Временный Основной Закон (Конституция).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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