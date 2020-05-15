В ЛНР появился новый государственный праздник – День Конституции Республики

15 Май 2020 2020-05-15T20:59:09+03:00

Указ вступил в силу со дня его подписания. Фото: lug-info.com

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Глава ЛНР Леонид Пасечник установил новую памятную дату – День Конституции Луганской Народной Республики. Памятный праздник теперь будет отмечаться ежегодно 18 мая. Соответствующий указ главы государства был опубликован 15 мая.

— Учитывая важность принятия Конституции Луганской Народной Республики, положившей начало развитию Республики, а также ее особое значение в становлении Луганской Народной Республики как демократического, правового и социального государства, постановляю: установить в Луганской Народной Республике памятную дату 18 мая – День Конституции Луганской Народной Республики, — говорится в тексте документа.

Напомним, что 12 мая Луганская Народная Республика отмечает день, когда был провозглашен государственный суверенитет ЛНР и ДНР. Буквально через неделю Народным Советом был принят Временный Основной Закон (Конституция).

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ИСТОЧНИК KP.RU