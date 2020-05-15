2020-05-15T18:32:42+03:00
Общество

В Макеевке полицейские забрали с улицы четырехлетнюю девочку, которая бродяжничала

Ее отправили в макеевский клинический центр
Екатерина Сорока
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Правоохранители регулярно проводят рейды, чтобы найти убежище для таких же детей, как найденная четырехлетняя девочка. Фото: news.sevas.comПравоохранители регулярно проводят рейды, чтобы найти убежище для таких же детей, как найденная четырехлетняя девочка. Фото: news.sevas.com
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На днях в Макеевке правоохранители забрали с улицы четырехлетнюю девочку. Она осталась без родительского попечения и вынуждена была бродить по улице в одиночку. Сколько ребенок провел времени вне дома и где все это время жил неизвестно, в полиции эту информацию не уточнили. Но теперь девочка находится в безопасности. Ее отправили в макеевский клинический центр. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Стражами порядка были организованы рейды, направленные на выявление и изъятие с улиц детей, которые занимаются бродяжничеством и попрошайничеством. Так, 4-летняя девочка, оставшаяся без родительского попечения и занимающаяся бродяжничеством, была доставлена в Детский клинический центр города Макеевка, — рассказала начальник сектора по делам несовершеннолетних Людмила Губанова.

Правоохранители все же нашли мать девочки. По закону в отношении горе-мамаши был составлен административный протокол.

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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