2020-05-15T13:26:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 15 человек

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 229 человек
Екатерина Сорока
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Минздрав ДНР каждый день публикует статистику выявленных случаев заражения коронавирусомМинздрав ДНР каждый день публикует статистику выявленных случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили и зарегистрировали еще у 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики.

— Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 2 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того за сутки выписали семь выздоровевших. Ими стали: военнослужащий ВСУ, который ранее перешел на сторону Республики, а также один медицинский работник.

По состоянию на 10.00 15 мая в ДНР официально зарегистрировано 229 случаев COVID-19. На лечении в данный момент находятся 188 человека, выписаны – 36, летальных случаев – 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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