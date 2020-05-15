Коронавирус в ДНР: За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 15 человек
За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили и зарегистрировали еще у 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики.
— Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 2 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.
Кроме того за сутки выписали семь выздоровевших. Ими стали: военнослужащий ВСУ, который ранее перешел на сторону Республики, а также один медицинский работник.
По состоянию на 10.00 15 мая в ДНР официально зарегистрировано 229 случаев COVID-19. На лечении в данный момент находятся 188 человека, выписаны – 36, летальных случаев – 5.
Читайте также:
«Душу рвет, и руки чешутся наказать ублюдков!» В Харцызске выяснили, чьи дети сломали «Победу»
Новый арт-объект в виде слова «Победа» был установлен неподалеку от горотдела полиции (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»