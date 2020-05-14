«Душу рвет, и руки чешутся наказать ублюдков!» В Харцызске выяснили, чьи дети сломали «Победу»

14 Май 2020 2020-05-14T20:46:14+03:00

Новый арт-объект в виде слова «Победа» был установлен неподалеку от горотдела полиции

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В Харцызске новый арт-объект в виде слова «Победа», установленный к 75-летию Великой Победы, был поврежден минувшей ночью. Об этом сегодня утром сообщила глава горадминистрации Виктория Жукова.

Она рассказала, что в 2.30 ночи местный житель позвонил на 102, когда увидел, как негодяи убегают с уже с отломанными элементами от композиции.

- Иначе как диверсия – этот поступок назвать сложно, – заявила Жукова. - У кого есть информация, просим сообщить на 102 либо в администрацию. Также обращаемся к этим подросткам. Рекомендуем включить разум и прийти самостоятельно с отломанными элементами в администрацию, чтобы облегчить свою участь и совесть, если она есть.

И уже сегодня сотрудники полиции выяснили, чьих рук это дело.

Видеокамера запечатлела, как подростки уносят буквы с композиции. Фото: vk.com/id331209086

- Благодарим нашу полицию, которая оперативно провела розыскные мероприятия и уже установлены лица, совершившие вандализм. Буквы инсталляции найдены и скоро мы восстановим постамент, – сообщила вечером мэр Харцызска.

Сказать, что в городе это событие вызвало большой резонанс, значить ничего не сказать. Буквально шквал возмущения.

- Я в шоке! – восклицает Виктория Скуматова. – Когда я еду на Украину, то боюсь раньше 5 утра из дома выйти, не дай Бог комендантский час нарушить. А люди по городу ходят и преступления совершают, это катастрофа. Как они вышли из дома и родители не знали об этом?

- Мои дети такого не сделают. Но есть быдлородители, - поддерживает Наташа Янченко.

Действительно, в Харцызске помимо интеллигентных харцызян живут еще и харцызяки–разбойники.

- Ублюдки! Если их поймают, нужно наказать прилюдно. Хватит уже сопли подтирать со своей «толерантностью», - считает Олег Сиделев. - Это очень большая трагедия для города. Душу рвет, и руки чешутся наказать умственно отсталых.

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ИСТОЧНИК KP.RU