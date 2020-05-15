Погода в Донецке на день: 15 мая утром будет дождь, а днем ясная солнечная погода
Погода в Донецке на 15 мая будет переменчивая. День начнется с дождя. С самого утра на небосводе будут плотные тучи. Однако уже в середине дня распогодится. Облака на время отступят, им на смену выглянет солнце, температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла.
Поздним вечером на небе снова появятся облака и пойдет дождь. Весь день будет дуть не сильный ветер, возможны порывы до 11 метров в секунду.
Народный прогноз погоды. 15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В это время на природе обычно начинают петь соловьи. По их пению наши предки предсказывали погоду и будущий урожай.
Если соловей пел заливисто, значит весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. Если первая песня соловья прозвучала, а ветки деревьев все еще голые, то этот год будет неурожайным на плоды в садах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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