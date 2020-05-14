2020-05-14T13:26:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 14 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Коронавирус в ДНР выявлен еще у шести жителейКоронавирус в ДНР выявлен еще у шести жителейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у шести жителей.

- Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приезжего из Российской Федерации. Еще 5 положительных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

Также в Министерстве отметили, что по результатам двух отрицательных результатов с полным выздоровлением выписано еще два пациента за сутки.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 180 пациентов, выписаны – 29 человек, летальных случаев – 5, - рассказали в здравоохранительном учреждении.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что при первых признаках Острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, вчера Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие нескольких мер во время режима повышенной готовности до 31 мая.

Согласно указу № 144 некоторые принятые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были смягчены. В частности, речь идет о самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет. Теперь самоизоляция для них стала не обязательной, а рекомендованной.

Масочный режим в Республике продолжает действовать. Маски необходимо носить в магазинах, зданиях, где расположены объекты торговли и общественном транспорте. За нарушение необходимых требований придется оплатить штраф.

Читайте также

«Думали – простуда, оказался – рак»: 3-летняя девочка борется со страшной болезнью

Благотворительный фонд «Время добрых» открыл сбор на лечение девочки из Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
График отключения горячей воды в Донецке - 2020: где и когда
Коронавирус в ЛНР обнаружили еще у 33 жителей
График хлорирования воды в ДНР - 2020: когда и где будут хлорировать
В Макеевке спасли горняков, которые были в обесточенных шахтах
Во время переговоров о мире в Донбассе украинские войска втрое нарастили обстрелы ДНР
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В результате обстрела ВСУ контузию получила мирная жительница
Коронавирус в ДНР обнаружили еще у шести жителей
В Славянске украинская полиция пока не решила, как быть с оскверненными памятниками советскому Воину-освободителю
ЛНР пытается договориться с Украиной о пропуске через границу жителей, которым это крайне необходимо
С Украиной не получилось договориться о разведении войск в Донбассе
Погода в Луганске на день: 14 мая без существенных осадков, до 18 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 14 мая потеплеет до +20 градусов
Почему снизилась скорость доступа в Интернет в ДНР
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко