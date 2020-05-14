Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 мая 2020 года: что известно на данный момент

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у шести жителей.

- Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приезжего из Российской Федерации. Еще 5 положительных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

Также в Министерстве отметили, что по результатам двух отрицательных результатов с полным выздоровлением выписано еще два пациента за сутки.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 180 пациентов, выписаны – 29 человек, летальных случаев – 5, - рассказали в здравоохранительном учреждении.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что при первых признаках Острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, вчера Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие нескольких мер во время режима повышенной готовности до 31 мая.

Согласно указу № 144 некоторые принятые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были смягчены. В частности, речь идет о самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет. Теперь самоизоляция для них стала не обязательной, а рекомендованной.

Масочный режим в Республике продолжает действовать. Маски необходимо носить в магазинах, зданиях, где расположены объекты торговли и общественном транспорте. За нарушение необходимых требований придется оплатить штраф.

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