Погода в Луганске на день: 15 мая местами пройдет кратковременный дождь
Погода на день в Луганске на 15 мая ожидается с переменной облачностью, кратковременным дождем и температурой воздуха около 12 – 17 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, утром местами слабый туман, ветер юго-западный 9-14 м/с, утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 15-17 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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