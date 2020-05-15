2020-05-15T08:01:02+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 15 мая местами пройдет кратковременный дождь

Температура воздуха днем 12 – 17 градусов тепла
Екатерина Сорока
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За 130 лет 15 мая в Луганске максимальная температура была почти 32 градуса, а самая низкая – 0. Фото: инстаграм olejnik olegЗа 130 лет 15 мая в Луганске максимальная температура была почти 32 градуса, а самая низкая – 0. Фото: инстаграм olejnik oleg
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Погода на день в Луганске на 15 мая ожидается с переменной облачностью, кратковременным дождем и температурой воздуха около 12 – 17 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, утром местами слабый туман, ветер юго-западный 9-14 м/с, утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 15-17 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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