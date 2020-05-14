2020-05-14T16:56:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 14 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 14 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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308 случаев заболевания коронавирусом выявили в ЛНР за все время308 случаев заболевания коронавирусом выявили в ЛНР за все времяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Медики зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусом в ЛНР за все время. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- 308 случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республики на 13 мая. Выписано 53 человека, - говорится в сообщении.

11 мая главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, главный государственный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко сообщал о 275 случаях коронавируса в ЛНР за все время. С того момента было обнаружено еще 33 подтвержденных случая.

Напомним, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Республики продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики. Также в Республике действует режим повышенной готовности.

Тем временем в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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