2020-05-15T22:47:36+03:00
Политика

ВСУ применили новый метод по препятствованию работы ОБСЕ в Донбассе

Украинские военные заблокировали пункт пропуска «Майорск» на границе с ДНР
Екатерина Сорока
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Местные жители сообщили на горячую линию главного управления национальной полиции Донецкой области. Фото: donbasssos.orgМестные жители сообщили на горячую линию главного управления национальной полиции Донецкой области. Фото: donbasssos.org
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Военные ВСУ заблокировали пункт пропуска «Майорск» бетонными блоками, чтобы помешать работе ОБСЕ. Патруль миссии должен был проехать через КПП для очередной проверки. Но из-за блоков им пришлось поехать в объезд. Оказалось, убрать барьер не так уж просто. Для этого нужна специальная техника. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Боевики 58 отдельной мотопехотной бригады применили новые методы по препятствованию работы патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, так на КПВВ «майорск» военные преступники целенаправленно выставили бетонные блоки, которые невозможно убрать без специальной техники, в связи с чем патруль был вынужден поехать в объезд, — говорится в сообщении.

Накануне офицеры «ООС» хотели сделать из открытия КПП «Майорск» настоящее шоу. Они собирались пригласить на это мероприятие 30 местных жителей из ближнего населенного пункта Новгородское. Но те отказались из-за карантина по предупреждению распространения коронавируса.

За участие в мероприятия жителям предлагали по 250 гривен каждому, главе было предложено вознаграждение в размере 10000 гривен, — добавили в прессс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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