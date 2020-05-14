Сотрудники Красного Креста на тележках возят через границу в ЛНР медикаменты для лечения больных коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T19:57:45+03:00

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В представительстве Международного Комитета Красного Креста (МККК) рассказали, как сейчас доставляют с подконтрольной Украине территории гуманитарную помощь для лечения коронавирусных больных в ЛНР. Для этого используется отремонтированный мост через Северский Донец в Станице Луганской.

Напомним, что между подконтрольной Украине Луганской областью и ЛНР нет автомобильного коридора. Все автомобильные пункты пропуска находятся на линии разграничения с ДНР. Именно через территорию соседней республики пролегает путь гуманитарных грузов. Но сейчас для помощи ЛНР решили использовать отремонтированный мост на КПВВ «Станица Луганская», который предназначен для пешего перехода линии разграничения.

В МККК пояснили, что такое решение приняли по нескольким причинам. Прежде всего, в целях безопасности от инфекции. Поездка через Донецк – это контакты на КПВВ с украинской стороны, потом на пропускном пункте ДНР, а затем – на границе между ДНР и ЛНР. После этого – ожидание, пока гуманитарку разгрузят на складе, ночевка и обратная дорога с теми же остановками в обратном порядке.

Сейчас машины подвозят груз к мосту с подконтрольной Украине стороны, и его при помощи роклы (гидравлические погрузочные тележки) забирают представители Красного Креста из Луганска. Доставка груза для лечения больных в ЛНР таким маршрутом оказалась не только безопаснее, но и значительно быстрее.

Тем временем, МККК направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР. 13 мая через КПВВ «Новотроицкое» проследовали 4 грузовика с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения.

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ИСТОЧНИК KP.RU