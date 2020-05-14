ЛНР пытается договориться с Украиной о пропуске через границу жителей, которым это крайне необходимо

14 Май 2020 2020-05-14T09:28:25+03:00

Пункт пропуска в Станице Луганской был закрыт в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин

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ЛНР и Киев рассматривают возможность пропуска через линию соприкосновения на территорию Украины лиц, которым это крайне необходимо. Об этом по итогам заседания 13 мая рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) сообщила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

- На украинскую сторону со стороны ЛНР были направлены списки людей, кого мы готовы выпустить на территорию Украины, и количество таких людей составляет около 200 человек, - сказала Кобцева. - Но, к сожалению, на сегодняшний день украинская сторона не подтвердила свою готовность принять этих людей.

Она пояснила, что речь идет о жителях, которым по объективным причинам крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.

- До чего мы договорились в этом вопросе? Это то, что в двухстороннем порядке в телефонном режиме мы с украинской стороной все-таки проработаем возможность очередного пропуска людей, не будем затягивать этот процесс, - отметила представитель ЛНР.

Ранее ЛНР уже предоставляла возможность людям с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской.

Напомним, что в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусом ЛНР с 23 марта закрыла единственный пункт пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская». Украина со своей стороны также закрыла этот пункт пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU