Украинские телеканалы готовят в Станице Луганской постановочные сюжеты для дискредитации ЛНР

13 Май 2020 2020-05-13T19:14:07+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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В зоне так называемой «операции объединенных сил» зафиксирована работа украинских журналистов, готовящих постановочные материалы для дискредитации Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- После отработки части материала с военнослужащими 25-й бригады ВСУ оператор Кузьминский предложил провести опрос местного населения об условиях жизни граждан в связи с закрытием пункта пропуска «Станица Луганская» и распространением коронавирусной инфекции с целью последующей перепродажи материала знакомому видеоблогеру Андрею Дрофе, - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что результаты опроса населения вскрыли общую негативную картину.

- В частности панические настроения населения в связи с распространением коронавирусной инфекции среди военнослужащих бригады, - сказал Осадчий.

Жители рассказали, что украинские военные пользуются введенными ограничениями и терроризируют мирных жителей и предпринимателей района совместно с военнослужащими национальной гвардии.

- Вымогая взятки за проезд по дорогам общего пользования и изымая часть товара предназначенного для реализации у предпринимателей, - добавил Осадчий.

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Об этом по итогам переговоров сообщила представитель ЛНР на Минских переговорах Ольга Кобцева (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU