2020-05-14T19:14:15+03:00
Политика

Житель Доброполья забил насмерть новорожденных щенков

Ему грозит до 6 месяцев лишения свободы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наталья Бородина эмоционально рассказала, как стала свидетелем убийства двух щенков. Фото: ТК «Донбасс»Наталья Бородина эмоционально рассказала, как стала свидетелем убийства двух щенков. Фото: ТК «Донбасс»
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Житель подконтрольного Украине Доброполья забил насмерть новорожденных щенков. Щенки жили во дворе частного дома, хозяйка которого недавно умерла. Брат умершей, которому в наследство достался дом, решил изуверским способом избавиться от ненужных ему животных. Помогала ему в этом жена.

Случайным свидетелем кровавой трагедии стала соседка Наталья Бородина.

- Он взял их, а потом наотмашь – об землю, там крыльцо бетонное, – рассказала Наталья.

Она позвонила местным зоозащитникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию. Когда зоозащитники приехали, возле дома уже собрались возмущенные жители. Мужчина им объяснял, что таким способом «регулировал численность бездомных животных».

Полицейские же открыли производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). В горотделе полиции говорят, что мужчине грозит до 6 месяцев лишения свободы. В то же время в п. 3 ст. 299 УК говорится, что если действия совершены с особой жестокостью или в отношении двух и более животных, или группой лиц, то наказание – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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