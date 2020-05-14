2020-05-14T17:20:19+03:00
Политика

График отключения горячей воды в Донецке - 2020: где и когда

График отключения горячей воды в Донецке в жилых домах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В ДНР проводится диагностика и ремонт магистральных и разводящих сетей. Фото: minstroy-dnr.ruВ ДНР проводится диагностика и ремонт магистральных и разводящих сетей. Фото: minstroy-dnr.ru
Изменить размер текста:

График отключения горячей воды в Донецке сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР. В связи с проведением работ по подготовке к новому отопительному сезону котельные, через которые осуществляется подача централизованного горячего водоснабжения в жилые дома, будут отключаться на две недели для проведения профилактических работ. Об этом сегодня рассказал директор департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ ДНР Денис Чуприна.

- Продолжительность отключения горячей воды составляет 15 дней. В это время проводятся профилактический и капитальный ремонт оборудования котельных, диагностика магистральных и разводящих сетей. Также после окончания отопительного сезона, то есть в конце весны - начале лета, проводятся испытания по оценке степени изношенности трубопроводов. Не секрет, что коммунальные сети Республики порядком поизносились. В ремонте, а зачастую, в замене нуждается и трубопроводная арматура: клапаны, задвижки, вентили, - отметил директор департамента.

По словам представителя Минстроя ДНР, жители могут ознакомиться с графиком отключения обслуживающих их котельных с помощью информационного сервиса, размещенного на сайте «Донецкгортеплосети». Достаточно ввести адрес дома, и система укажет сроки проведения работ – то есть тот период, когда у вас не будет горячей воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График хлорирования воды в ДНР - 2020: когда и где будут хлорировать

В ДНР сообщили о графике хлорирования воды в 2020 году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
График отключения горячей воды в Донецке - 2020: где и когда
Коронавирус в ЛНР обнаружили еще у 33 жителей
График хлорирования воды в ДНР - 2020: когда и где будут хлорировать
В Макеевке спасли горняков, которые были в обесточенных шахтах
Во время переговоров о мире в Донбассе украинские войска втрое нарастили обстрелы ДНР
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В результате обстрела ВСУ контузию получила мирная жительница
Коронавирус в ДНР обнаружили еще у шести жителей
В Славянске украинская полиция пока не решила, как быть с оскверненными памятниками советскому Воину-освободителю
ЛНР пытается договориться с Украиной о пропуске через границу жителей, которым это крайне необходимо
С Украиной не получилось договориться о разведении войск в Донбассе
Погода в Луганске на день: 14 мая без существенных осадков, до 18 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 14 мая потеплеет до +20 градусов
Почему снизилась скорость доступа в Интернет в ДНР
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко