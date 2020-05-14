График отключения горячей воды в Донецке - 2020: где и когда

14 Май 2020 2020-05-14T17:20:19+03:00

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График отключения горячей воды в Донецке сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР. В связи с проведением работ по подготовке к новому отопительному сезону котельные, через которые осуществляется подача централизованного горячего водоснабжения в жилые дома, будут отключаться на две недели для проведения профилактических работ. Об этом сегодня рассказал директор департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ ДНР Денис Чуприна.

- Продолжительность отключения горячей воды составляет 15 дней. В это время проводятся профилактический и капитальный ремонт оборудования котельных, диагностика магистральных и разводящих сетей. Также после окончания отопительного сезона, то есть в конце весны - начале лета, проводятся испытания по оценке степени изношенности трубопроводов. Не секрет, что коммунальные сети Республики порядком поизносились. В ремонте, а зачастую, в замене нуждается и трубопроводная арматура: клапаны, задвижки, вентили, - отметил директор департамента.

По словам представителя Минстроя ДНР, жители могут ознакомиться с графиком отключения обслуживающих их котельных с помощью информационного сервиса, размещенного на сайте «Донецкгортеплосети». Достаточно ввести адрес дома, и система укажет сроки проведения работ – то есть тот период, когда у вас не будет горячей воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU