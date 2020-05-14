Коронавирус в ЛНР обнаружили еще у 33 жителей

14 Май 2020 2020-05-14T16:10:36+03:00

В ЛНР еще 33 жителя заболели опасной инфекцией. Фото: МЗ ЛНР

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 308 человек

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Медики выявили коронавирус еще у 33 жителей ЛНР. Таким образом, общее количество заболевших в Республике опасной инфекцией COVID-19 составляет 308 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- 308 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республики на 13 мая 2020. Выписано 53 человека, - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация с опасной инфекцией в Свердловске, Перевальске, Алчевске и Первомайске.

Напомним, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU