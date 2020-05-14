В Макеевке спасли горняков, которые были в обесточенных шахтах

14 Май 2020 2020-05-14T13:23:46+03:00

Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР

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13 мая в Макеевке четверо горняков остались под землей в результате отключения электроэнергии на двух шахтах. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР

В среду на шахтах имени В.И. Ленина и «Советской» произошло общешахтное отключение электроэнергии. В результате в шахтах были застигнуты четыре человека, - говорится в сообщении.

Для обеспечения работы подъемной установки, от МЧС ДНР направлен электрогенератор АД-500. Общешахтное электроснабжение восстановлено. От МЧС ДНР привлекались 5 спецмашин и 30 спасателей.

Также в этот день спасатели МЧС пришли на помощь пострадавшим на пожаре жителям Тореза. Огонь вспыхнул на улице Тульской в доме на два хозяина. В результате пострадали двое: женщина 1948 г.р. и мужчина 1981 г.р. Их госпитализирова в городскую больницу. Причина пожара устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU