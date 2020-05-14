Во время переговоров о мире в Донбассе украинские войска втрое нарастили обстрелы ДНР

14 Май 2020 2020-05-14T12:18:17+03:00

ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 233 снаряда, мины и гранаты. Фото: Пресс-центр штаба ООС

По поселкам и городам Республики ВСУ выпустили 233 снаряда, мины и гранаты

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За минувшие сутки 13 мая ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 233 снаряда, мины и гранаты. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам на донецком направлении подверглись район «Вольво-Центра», окрестности поселков шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Жабичево, окрестности сел Спартак и Васильевка, на горловском направлении — район поселка Широкая Балка.

Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Для сравнения – 12 мая украинские военнослужащие шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 80 боеприпасов.

Напомним, что 13 мая на Минских переговорах заседала рабочая подгруппа по безопасности. Украинская сторона фактически саботировала принятие важных решений по отводу войск.

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ИСТОЧНИК KP.RU