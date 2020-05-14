Коронавирус в ДНР обнаружили еще у шести жителей

14 Май 2020 2020-05-14T11:09:42+03:00

В ДНР заболели коронавирусом еще шесть человек. Фото: mzdnr.ru

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 214 жителей

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Медики выявили коронавирус еще у шести жителей ДНР. Таким образом, общее количество заболевших в Республике опасной инфекцией COVID-19 составляет 214 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приезжего из Российской Федерации. Еще 5 положительных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве отметили, что с полным выздоровлением выписаны 2 пациента.

Всего по состоянию на 10:00 14 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 214:

• на лечении - 180 пациентов,

• выписаны – 29 человек,

• летальных случаев – 5.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU