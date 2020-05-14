Коронавирус в ДНР обнаружили еще у шести жителей
Медики выявили коронавирус еще у шести жителей ДНР. Таким образом, общее количество заболевших в Республике опасной инфекцией COVID-19 составляет 214 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
- Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приезжего из Российской Федерации. Еще 5 положительных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства.
Также в Минздраве отметили, что с полным выздоровлением выписаны 2 пациента.
Всего по состоянию на 10:00 14 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 214:
• на лечении - 180 пациентов,
• выписаны – 29 человек,
• летальных случаев – 5.
Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU