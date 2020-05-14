Погода в Луганске на день: 14 мая без существенных осадков, до 18 градусов тепла

14 Май 2020 2020-05-14T08:24:17+03:00

Южный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду

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14 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, утром местами туман, днем без существенных осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 13-18 градусов выше нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 13-15 градусов тепла. В Перевальске, Стаханове и Первомайске - до 16-18 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 мая – 04.05, время захода – 20.35. Продолжительность светового дня составит 16 часов 30 минут.

15 мая местами пройдут слабые кратковременные дожди, температура воздуха существенно не изменится. 16 мая выход южного циклона обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU