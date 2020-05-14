2020-05-14T08:24:17+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 14 мая без существенных осадков, до 18 градусов тепла

Южный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается переменная облачность. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске ожидается переменная облачность. Фото: vk.com/lugansk_city
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14 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, утром местами туман, днем без существенных осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 13-18 градусов выше нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 13-15 градусов тепла. В Перевальске, Стаханове и Первомайске - до 16-18 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 мая – 04.05, время захода – 20.35. Продолжительность светового дня составит 16 часов 30 минут.

15 мая местами пройдут слабые кратковременные дожди, температура воздуха существенно не изменится. 16 мая выход южного циклона обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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