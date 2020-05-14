Погода в Донецке на день: 14 мая потеплеет до +20 градусов

14 Май 2020 2020-05-14T07:51:19+03:00

В Донецке будет дуть южный ветер со скоростью до 6 метров в секунду

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14 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь.

Утром столбики термометров покажут от +6 до +13 градусов. Днем и вечером ожидается 16 — 20 градусов выше нуля.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в южном направлении, скорость воздушных масс составит от 3 до 6 м/с. Вечером порывы до 14 м/с.

В этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно — все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.

15 мая температурный фон сохранится, возможны небольшие осадки. 16 мая заметно похолодает – днем до 10-14 градусов. Ожидаются дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU